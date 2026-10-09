Трамп оказался достоин Нобелевской премии мира: давно пора

Мнение руководителя международного отдела «МК» Андрея Яшлавского о Нобелевской премии мира и мечтаниях Трампа.

На пятницу, 9 октября, намечено главное событие Нобелевской недели – оглашение лауреата премии мира. Награды, вызывающей больше всего политических и околополитических скандалов. Кого ни наградят – недовольства не избежать. Похоже, самым недовольным окажется Дональд Трамп, давно считающий, что он и только он по-настоящему достоин этой премии. И, сдается, у него есть основания так считатью

По мере приближения 9 октября Трамп снова заговорил о своих миротворческих усилиях, за которые – по его мнению – ему следует вручить «Нобеля”.

Как человек расчетливый, он понимает, что премии ему не дадут, что, по его словам, будет "большой дискредитацией" для Нобелевского комитета.

“Я не знаю, каким будет их решение, - сказал Трамп о Норвежском Нобелевском комитете. – У них репутация людей, которые, возможно, не присуждают ее таким людям, как я”.

Сам Трамп, кажется, давно сбился со счета, когда хвастается своими успехами на почве замирения различных конфликтующих сторон. Сейчас, по его версии, речь идет об усилиях по установлению мира в 8 конфликтах. Ну, а то, что не видать никаких признаков существенного прогресса в переговорах между США и Ираном относительно очередного прекращения огня в войне, которую сам Трамп и развязал.

“Я сделал то, чего никто другой никогда не делал. Я не хвастаюсь, я просто сообщаю вам факты, - вещал американский президент журналистам в среду. – Ни один президент, вероятно, никогда не улаживал ни одной войны. Я уладил восемь войн".

Заодно Трамп воспользовался случаем, чтобы разраконить одного из своих предшественников – президента Барака Обаму. Дескать, тот непонятно, за что получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.

И тут с Трампом невозможно не согласиться. Действительно, Обаме дали Нобелевскую премию мира даже не в виде аванса, а просто так. Потому что он показался кое-кому молодцом.

“Послушайте, Обама получил это, и он ничего не сделал - он до сих пор не знает, за что он это получил, - сказал Трамп о награде своего демократического коллеги. – Он получил это, когда был избран, верно? В самом начале. Понимаю я это или нет, но я сделал гораздо больше”.

Американский президент часто приводит статистику о “восьми войнах” в качестве примера своих предполагаемых миротворческих способностей, но эта цифра не соответствует действительности, пишет британское издание Independent. Некоторые из “войн” в списке Трампа не были войнами в строгом смысле, например, разногласия между Сербией и полупризнанным Косово, (во всяком случае, ни в одно из двух президентств Трампа). Еще одним из восьми, “урегулированных», если верить главе Белого дома, конфликтов является война между Ираном и Израилем, которая фактически продолжается уже почти восемь месяцев (пусть и не в острой на данный момент фазе).

Спустя полтора года после прихода к власти Трамп практически не продвинулся в своих усилиях по переговорам о прекращении военного конфликта между Россией и Украиной. В секторе Газа действует режим прекращения огня, где большинство боевых действий прекратилось, но большинство жителей Газы по-прежнему находятся в ужасающих условиях, большая часть инфраструктуры и жилья в регионе разрушена. Израиль продолжает наносить удары по лагерям беженцев, что приводит к продолжающимся жертвам среди гражданского населения, констатирует Independent.

Расхваливание президентом своих дипломатических полномочий также игнорирует одну истину о его предвыборной кампании 2024 года: его обещание прекратить втягивать США в бесконечные войны с неясными целями. Его критики, как внутри Республиканской партии, так и за ее пределами, теперь обвиняют его именно в этом, поскольку агрессия в Иране перешла от попыток сместить иранское правительство и взять под контроль оставшиеся ядерные материалы к прекращению перебоев с судоходством в Ормузском проливе.

Хуже того, поговаривают, что Трамп собирается пойти на эскалацию конфликта против Ирана в связи со скорыми промежуточными выборами в США. «Маленькая победоносная война» может показаться ему соблазнительной для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей.

И все-таки – несмотря на все «но» – Трамп смотрится вполне органично как кандидат на Нобелевскую премию мира. В конце концов, включен же он в число 287 кандидатов, выдвинутых на ее соискание. И если уж еле успевшего вселиться в Белый дом Обаме дали ее за красивые глаза, то по той же логике – «ни за что!» – награждать можно и Трампа. Тем более, что за последние годы эта награда сильно «обмельчала». А Трамп, глядишь, подуспокоится, если ему выдать наконец «Нобеля». На потрепанной репутации премии все равно такое награждение фатально уже и не скажется.