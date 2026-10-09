Трамп пообещал не нападать на Иран до этой даты

Дональд Трамп пообещал не нападать на Иран до ноябрьских промежуточных выборов в США, обозначив паузу в затяжной войне, которую он изо всех сил пытается прекратить после почти восьми месяцев.

В своем посте в социальной сети Truth Social в четверг президент США заявил, что Вашингтон якобы “ведет продуктивные переговоры с Исламской Республикой Иран”, которая, по его словам, находится “в очень плохом состоянии, как в экономическом, так и в военном отношении”.

Ормузский пролив, через который до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, был практически закрыт после того, как США и Израиль начали войну против Ирана в конце февраля, напоминает The Guardian.

Однако в четверг Трамп заявил, что нефть поступает через пролив в рекордных объемах: “22 миллиона баррелей только прошлой ночью”, - заявил он, - “и ни один баррель не поступил из Ирана и не был направлен в Иран”. Независимую проверку этой цифры провести не удалось.

“Мы не будем атаковать Иран в любое время до промежуточных выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября”, - написал Трамп. “У ИРАНА НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!”

США впервые ввели блокаду Ормузского пролива в апреле после провала переговоров в Исламабаде и восстановили ее в июле после недолговечного июньского соглашения о прекращении боевых действий, отмечает The Guardian. Боевые действия вновь вспыхнули в начале сентября, когда американские войска нанесли удар по ракетным установкам на иранском острове Ларак, а Тегеран ответил ракетами, нацеленными на американские военные базы в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.

За последний месяц публичная позиция Трампа в отношении выборов изменилась. 2 сентября, когда США впервые за несколько недель вступили в обмен ударами с Ираном, он заявил журналистам, что выборы “не повлияли на него”, добавив, что сам он не участвует в голосовании, но намеревается помочь своей партии.

Неделю спустя, перед тем как отправиться на республиканский “промежуточный съезд” в Даллас, он сказал, что ожидает окончания войны почти сразу после окончания голосования, и обвинил Тегеран в том, что он держится в надежде на то, что смена власти в Конгрессе позволит ему создать ядерное оружие. Он также признал, что цены на нефть в США вряд ли упадут до дня голосования.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в конце сентября, показал, что только около трети американцев одобряют удары по Ирану, в то время как более четырех из пяти ожидают, что конфликт затянется на длительный период, и что одобрение Трампа среди республиканцев упало с 82% до 73% за неделю.

По словам прогнозиста Нейта Сильвера, средние результаты опросов показывают, что демократы опережают республиканцев примерно на девять пунктов в общем бюллетене для голосования в Конгрессе, что является самым большим отрывом в этом избирательном цикле.

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио в частном порядке предупредили Трампа, что конфликт может продлиться до конца его президентства.

В сообщении Трампа не говорилось, что будут делать США после 3 ноября, заключает The Guardian.