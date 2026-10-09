Президент США Дональд Трамп заявил, что мировые цены на дизельное топливо начнут снижаться рекордными темпами благодаря договоренностям между Россией и США. Речь идет о его договоренности с президентом России Владимиром Путиным о масштабных поставках дизтоплива из РФ в США и на мировой рынок.

В соцсети Truth Social Трамп написал, что благодаря полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению, касающемуся российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе, который является стратегически важной артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, практически остановлено. На этот маршрут приходится около 20 процентов мирового объема транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с делегацией США лицензирование производства ракет Patriot.