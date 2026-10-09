...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1758

Трамп рассказал, как договор с Россией по дизелю повлияет на цены

Трамп: мировые цены на дизель рекордно снизятся благодаря договору с РФ

Трамп: мировые цены на дизель рекордно снизятся благодаря договору с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что мировые цены на дизельное топливо начнут снижаться рекордными темпами благодаря договоренностям между Россией и США. Речь идет о его договоренности с президентом России Владимиром Путиным о масштабных поставках дизтоплива из РФ в США и на мировой рынок.

В соцсети Truth Social Трамп написал, что благодаря полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению, касающемуся российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе, который является стратегически важной артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, практически остановлено. На этот маршрут приходится около 20 процентов мирового объема транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с делегацией США лицензирование производства ракет Patriot.

Подписаться

Автор:
ОПЕК Дональд Трамп Владимир Путин Россия США Иран Израиль Ближний Восток Тель-Авив Владимир