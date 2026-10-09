Трамп рассказал, когда закончится конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт с Ираном будет завершен в ближайшее время. Об этом он сказал в рамках выступления в Белом доме по случаю Дня Колумба в США.

«Все это скоро закончится. Мы можем сделать это так или иначе. Очень просто», - высказался Трамп.

Конфликт начался 28 февраля. Затем в июле был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако 8 июля США вновь нанесли удары по Ирану.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак заявил, что США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, несмотря на частые высказывания американского лидера о якобы скором завершении боевых действий.

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