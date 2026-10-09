Трамп сообщил о разговоре с Путиным о топливе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались поставки топлива. Об этом он написал в соцсети Truth Social, охарактеризовав беседу как очень успешную.

По словам Трампа, стороны условились, что Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Затем последуют ещё 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион тонн сразу после. Кроме того, в зависимости от состояния нефтеперерабатывающих заводов Россия впоследствии поставит в течение короткого времени 3 миллиона тонн дизельного топлива.

Трамп назвал это «замечательным объявлением по российским энергоносителям». Он выразил уверенность, что цены на дизель для американцев и всего мира будут снижаться рекордными темпами. Снижение стоимости топлива для граждан США, прежде всего в сельском хозяйстве и транспортной сфере, Трамп назвал своим «величайшим приоритетом».

Американский лидер также заявил, что США держат ситуацию в Ормузском проливе под полным контролем, и добавил, что у Ирана не появится ядерное оружие.

Напомним, правительство России ранее продлило на месяц, до конца октября, временный запрет на вывоз дизельного и судового топлива и газойлей производителями. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года, а для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение ранее было введено по 30 сентября.

1 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявлял, что Россия обладает достаточными объёмами дизельного топлива, однако на мировые рынки оно не попадёт из-за санкций.

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