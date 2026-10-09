Трамп запланировал удары по Ирану перед выборами в Израиле

Израильские СМИ сообщают, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану до парламентских выборов в Израиле, несмотря на его публичное обещание не атаковать до промежуточных выборов в США, которые назначены на 3 ноября. По данным израильского канала, Пентагон уже готовит варианты ударов, а окончательное решение может быть принято в течение недели или десяти дней.

Израильские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану в преддверии парламентских выборов в Израиле, назначенных на 27 октября несмотря на то, что Трамп заявил, что Вашингтон не нанесёт удар по Тегерану до промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Израильский телеканал сообщил, что глава израильской администрации Эяль Замир во время переговоров предупредил официальных лиц США о том, что возможное нападение на Иран может привести к переносу выборов в Израиле.

Официальные лица США заявили Замиру, что американские военные готовятся к возобновлению атак на Иран в течение следующих трёх недель, а израильский чиновник предупредил, что Иран ответит на любое нападение США ракетным обстрелом Израиля, что может привести к переносу выборов.

Согласно сообщению, израильская армия отказалась комментировать переговоры между Замиром и официальными лицами США. Известно, что Пентагон несколькими днями ранее дал указание Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению атак на Иран, но дата не была назначена. Утверждается, что Трамп рассматривал возможность возобновления атак на Иран перед выборами в Израиле, но ещё не принял окончательного решения, и сообщается, что окончательное решение может быть принято в течение семи-десяти дней. По данным, план США включает широкомасштабную атаку, скоординированную с Израилем, и атака была описана в докладе как «очень мощная, но относительно короткая», включавшая массированную бомбардировку целей, связанных с энергетикой, инфраструктурой и ядерными объектами в Иране.

Отчёт контрастировал с публичным заявлением Трампа о том, что Вашингтон не будет нападать на Иран до промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Американский лидер напомнил, что сейчас ведутся «продуктивные переговоры» с Тегераном.

«Я хочу, чтобы всем стало ясно, что, пока Иран находится в очень плохом состоянии, как в экономическом, так и в военном отношении, и пока блокада будет оставаться в полной силе… мы не будем атаковать Иран в любое время до промежуточных выборов, — отметил Трамп. — Мы ведём продуктивные переговоры с Исламской Республикой Иран».

Резкому росту цен на сырую нефть также способствовала сохраняющаяся напряжённость в Ормузском проливе, стратегическом узле мировой торговли нефтью, а также военные действия между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией.

Опросы общественного мнения показывают, что американские избиратели сильно недовольны ценами на топливо, которые резко выросли после того, как американо-израильские удары по Ирану 28 февраля спровоцировали конфликт.

В последние недели Трамп неоднократно настаивал на том, что США фактически выиграли в конфликте с Ираном, несмотря на продолжающиеся беспорядки и недавнюю угрозу безопасности, которая вынудила вывести американские бомбардировщики с базы в Англии.

По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран «ведёт диалог, но каждый раз, когда ведутся переговоры с США, те снова нападают». Иранский чиновник заключил, что Иран хочет увидеть «окончательные рамки» для прекращения конфликта, но обвинил США в «попытках навязать свою политику и взгляды всем странам».

«Если Соединённые Штаты будут настаивать на применении одностороннего подхода, урегулирование будет невозможным», — заключил Пезешкиан.