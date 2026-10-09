Турция предложила два коридора безопасности для судов в Чёрном море

Анкара передала российской и украинской сторонам план, касающийся прекращения военных действий в Чёрном море. Документ также предусматривает меры, которые должны сделать морские перевозки безопаснее. Источником этих данных выступила Milliyet.

В инициативе прописаны отдельные маршруты для гражданских судов каждой из сторон. Украинским кораблям, идущим в сторону Босфора, предлагают двигаться вдоль румынского и болгарского побережья. Российским судам — вдоль берегов Грузии и Турции.

Сейчас документ о моратории на боевые действия в черноморской акватории ещё обсуждается. Если стороны договорятся, может быть подписано соглашение, напоминающее зерновую сделку, которую заключили в Стамбуле в 2022 году. Новый текст, как отмечает издание, охватит все коммерческие суда и заставит участников конфликта не атаковать гражданские корабли.

Ранее Эрдоган говорил, что Анкара активизирует усилия для возвращения к работе зернового коридора по модели стамбульских договорённостей. 7 октября в телефонном разговоре с Путиным он назвал безопасность судоходства в Чёрном море первоочередной задачей. Турецкий лидер также заявил о готовности и дальше помогать установлению прямых контактов Москвы и Киева.

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