Участившимся заявлениям Трампа о скором окончании конфликта на Украине дали объяснение

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с aif.ru заявил, что США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, несмотря на частые высказывания американского лидера о якобы скором завершении боевых действий.

«Слова Трампа — это все болтовня, которая не имеет смысла», — утверждает Дудчак. Он уточнил, что исключениями могут быть только инсайды, которые оказывают влияние на стоимость нефти. Эксперт обратил внимание на то, что Трамп постоянно выдавал что-то про удары по Ирану, про скорое уничтожение американцами Исламской Республики, а теперь он говорит об Украине.

Как заметил Дудчак, американский лидер говорит, что закончил много конфликтов, и украинский конфликт, по его словам, закончится быстрее, чем все ожидают. При этом политолог подчеркнул, что российская армия ничего не ждет от Трампа и продолжает делать свое дело.

Спикер отметил, что госсекретарь США Марко Рубио, который говорил о «стратегическом тупике» России и Украины, высказывается о ситуации «более конкретно», чем Трамп. Эксперт напомнил, что Рубио говорил, что не похоже, что в ближайшее время конфликт разрешится путем переговоров, что в переводе на «человеческий язык означает, что Штаты не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.

«Поэтому наши военные продолжают свое дело», — добавил Дудчак.