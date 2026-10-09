Удар в проливе: КСИР атаковал газовоз NV Sunshine за проход по «незаконному пути»

Иранские силы поразили машинное отделение судна с газом к югу от Ормуза

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по крупнотоннажному газовозу NV Sunshine компании Natwit, следовавшему через южную часть Ормузского пролива, вызвав мощный пожар в машинном отделении и вывод из строя двигательной установки судна. Заявление элитного иранского формирования опубликовало агентство Tasnim.

В командовании КСИР заявили, что танкер, перевозивший сжиженный нефтяной газ (LPG), намеренно нарушил морские регламенты Тегерана и следовал по «незаконному маршруту». Иранские военные возложили ответственность за эскалацию на вооруженные силы США и предупредили, что будут преследовать коммерческие суда, игнорирующие указания Ирана, по всему региональному периметру.

Инцидент создал прямую угрозу перекрытия стратегической водной артерии для танкерного флота. Мировые страховые компании готовятся к очередной приостановке морских перевозок сжиженного газа в регионе.

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