Уступка бунту: власти Франции пообещали направить 3000 дополнительных учителей

Министерство национального образования Франции объявило об экстренном направлении 3000 учителей на замену в наиболее перегруженные лицеи и колледжи, чтобы снизить накал общенациональных протестов учащихся, передает малайзийское издание Malay Mail и телеканал teleSUR English.

Массовые выступления молодежи, в которых приняли участие свыше 71 тысячи человек, были вызваны постоянным отсутствием преподавателей, переполненными классами и ветхим состоянием зданий. Однако лидеры профсоюзов учащихся назвали выделение 3000 педагогов запоздалой полумерой, напомнив о требовании масштабных государственных инвестиций в размере 10 миллиардов евро, и объявили о подготовке всеобщей забастовки на середину месяца.

Полицейские подразделения продолжают дежурить возле учебных заведений Парижа и Лиона. Правительство рассчитывает, что частичные уступки предотвратят срыв учебного процесса.

Путин назвал русский язык мощной силой для объединения стран СНГ