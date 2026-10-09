Увольнения за утечку: OpenAI отстранила трех ученых, отрицая давление за критику

Компания OpenAI расторгла трудовые договоры с тремя исследователями лаборатории после внутреннего расследования фактов несанкционированного раскрытия конфиденциальных служебных документов за пределами компании, сообщает аналитический портал Shattered со ссылкой на материалы The Wall Street Journal. По данным профильных источников, речь идет о сотрудниках подразделений безопасности и выравнивания моделей (alignment).

В официальном заявлении руководство OpenAI подчеркнуло, что специалисты грубо нарушили внутренний регламент обращения с чувствительной информацией и подорвали доверие. При этом стартап категорически опроверг утверждения о том, что увольнения являются местью за внутреннюю критику стандартов безопасности искусственного интеллекта.

Инцидент высветил системные разногласия внутри ведущих лабораторий ИИ по поводу контроля над закрытыми исследованиями. Независимые эксперты призывают к институциональной защите сотрудников, заявляющих о рисках передовых моделей.

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