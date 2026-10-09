В Берлине пришли в ярость из-за совместного фото Путина и Шредера

По информации Bild, приезд бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера к российскому президенту Владимиру Путину вызвал у немецких политиков резкое неприятие.

Член партии «Зелёные» Катрин Геринг-Эккардт высказалась в соцсети X. По её оценке, это стыд для Германии, измена Европе и урон для мира. Она признала, что, к сожалению, другого поведения от него не ждала.

Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера самым дерзким пенсионером ФРГ и сочла случившееся беспримерным стыдом. Лидер социального крыла ХДС Денис Радтке обратил внимание на нестыковку: прежде бывший глава немецкого правительства не явился на парламентскую следственную комиссию, зато отправился в Россию.

В четверг кремлёвская пресс-служба проинформировала, что незадолго до торжества по случаю дня рождения Владимир Путин узнал из новостей о визите в столицу России старого приятеля — экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, приехавшего по рабочим вопросам. Тогда хозяин Кремля предложил ему заглянуть в гости. Чуть позже появился кадр с обоими политиками.

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