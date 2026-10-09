Британское издание Daily Express сообщает о реакции Москвы на намерение Вильнюса убрать ограничение, касающееся ядерного арсенала на литовской земле.

При этом в материале местной прессы предупреждение Кремля, связанное с новым ядерным замыслом НАТО, прямо называют ужасающим.

В тексте также приведены слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Он заявил, что Россия будет делать всё, что потребуется, чтобы надёжно обезопасить себя.

Ещё в сентябре LRT, ссылаясь на спикера парламента Литвы Юозаса Олякаса, сообщала: в Вильнюсе планируют в начале 2027 года исключить из Конституции норму, запрещающую размещать на территории страны оружие массового поражения.

В ответ Песков заявил, что и американская военная база в Литве, и отмена запрета на ядерное размещение будут шагами к эскалации.

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