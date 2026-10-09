В Европе предложили парализовать работу метро в Москве

Газета New York Times сообщила, что ряд европейских специалистов допускает использование ЕС киберсредств для выведения из строя какого-либо российского города или подземки Москвы. Это рассматривается как предупреждающий сигнал для руководства России.

В публикации NYT приводятся рассуждения аналитиков: кибервозможности можно задействовать, чтобы парализовать российский город или московское метро в качестве предупреждения. Если же опасения вызваны ударом беспилотника или ракеты, независимо от того, был он намеренным или нет, государства НАТО могли бы разместить передовую систему ПВО, в том числе на территории Украины, чтобы нейтрализовать угрозы, летящие в сторону НАТО.

Издание уточняет, что европейские чиновники продолжают спорить, какие меры ЕС должен применить к России и стоит ли распространять их на российскую территорию. Бывший высокопоставленный представитель НАТО Камиль Гранд заявил, что на первом этапе важно сохранять спокойствие, но нельзя позволять себе расслабляться и закрывать глаза на происходящее.

По данным газеты, сейчас Европа старается усилить сдерживание гибридной войны. Для этого она осуждает действия России, повышает осведомлённость общества, укрепляет оборону и наращивает давление на Москву.

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