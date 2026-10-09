В Финляндии утвердили новые правила для желающих получить гражданство. Теперь людям обязательно нужно будет сдавать комплексный экзамен на знание истории, культуры и законов страны.

Об этом рассказала Миграционная служба республики. Поправки вступят в силу с 1 января 2027 года. При этом до конца февраля будет действовать переходный период.

Затем новое правило будет обязательно для всех заявителей в возрасте от 18 до 64 лет. Исключением являются люди тяжелыми заболеваниями или инвалидностью.

Ранее наше издание сообщало, что глава Финляндии Александр Стубб оказался в неудобном положении из-за фразы, прозвучавшей в присутствии испанского монарха.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX