В городе на юго-востоке Украины прогремела новая серия взрывов

Украинский телеканал «Общественное. Новости» сообщает, что на территории города Днепропетровска на юго-востоке Украины произошла очередная серия взрывов.

Соответствующая информация представлена в публикации, размещенной в телеграм-канале издания.

Каких-либо подробностей произошедшего, а именно о масштабе разрушений и количестве жертв, в «Общественном» не приводят. В настоящий момент в Днепропетровской области действует воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее в пятницу, 9 октября, уже неоднократно поступали сообщения о взрывах на территории Днепропетровска.