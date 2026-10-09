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Политика Сюжет: Новости СВО 1616

В городе на юго-востоке Украины прогремела новая серия взрывов

«Общественное»: в Днепропетровске произошла очередная серия взрывов

«Общественное»: в Днепропетровске произошла очередная серия взрывов

Украинский телеканал «Общественное. Новости» сообщает, что на территории города Днепропетровска на юго-востоке Украины произошла очередная серия взрывов.

Соответствующая информация представлена в публикации, размещенной в телеграм-канале издания.

Каких-либо подробностей произошедшего, а именно о масштабе разрушений и количестве жертв, в «Общественном» не приводят. В настоящий момент в Днепропетровской области действует воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее в пятницу, 9 октября, уже неоднократно поступали сообщения о взрывах на территории Днепропетровска. 

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Автор:
Украина последние новости
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Новости СВО