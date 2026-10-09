В Грузии жестко высказались по поводу резолюций Европарламента

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Европарламент и европейская бюрократия в целом находятся в тяжёлом положении, а принятие очередной антигрузинской резолюции не представляет интереса для грузинского общества. Об этом глава грузинского правительства сообщил журналистам, комментируя соответствующий документ, принятый депутатами Европарламента.

В четверг, 8 октября, Европарламент одобрил резолюцию, в которой осудил планы грузинских властей запретить оппозиционные партии и призвал освободить из тюрьмы оппозиционеров, включая экс-президента Михаила Саакашвили. Кроме того, в документе содержится требование к Евросоюзу ввести санкции в отношении премьер-министра Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, основателя и почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

По словам Кобахидзе, сам факт таких дебатов и документов свидетельствует о сложном положении Европарламента и европейской бюрократии в целом. Премьер-министр подчеркнул, что грузинскому обществу эта тема вовсе не интересна, дав тем самым понять, что Тбилиси не намерен придавать резолюции серьёзное значение.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали ухудшаться после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. В конце того же года законодательный орган республики одобрил закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено). На Западе эти решения расценили как отход Грузии от европейских ценностей и отказ от пути интеграции в ЕС, после чего США и страны Евросоюза стали вводить санкции против представителей грузинских властей.

* - движение признано в России экстремистским и запрещено

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