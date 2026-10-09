В Иране пригрозили «судам-нарушителям» за пределами Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил наказанием судам, которые «поддаются обману» американцев даже за пределами Ормузского пролива.

Соответствующее заявление представителей КСИР приводит иранское агентство Tasnim.

В Корпусе заявили, что, начиная с настоящего момента, работа с «судами-нарушители» не будет ограничиваться акваторией Ормуза.

Как заметили в КСИР, любое судно, которое проходит через несанкционированный маршрут, будет преследоваться по всему региону, и наказание для него будет неотвратимо.