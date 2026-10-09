ABC: украинская армия не может восполнить потери и удерживать фронт

Украинские вооруженные силы столкнулись с критическим дефицитом личного состава. Об этом сообщает телеканал ABC, отмечая, что некоторые подразделения укомплектованы лишь наполовину.

Командиры и представители минобороны Украины регулярно жалуются на невозможность сформировать полноценные части. По данным издания, это приводит к росту боевых потерь и увеличению числа случаев дезертирства. Солдаты и военные аналитики связывают бегство с фронта с истощением, плохой организацией службы, неадекватной подготовкой и отсутствием четких сроков окончания контракта.

В такой ситуации ВСУ не способны изменить баланс сил на поле боя и вынуждены ограничиваться только локальными действиями. Масштаб проблемы ранее подтверждал экс-глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). В августе он заявил о необходимости ежемесячно вербовать минимум 30 тысяч человек. Газета Telegraph интерпретировала эти слова как признание того, что реальные потери армии значительно превышают официальные данные.

Дефицит кадров сопровождается социальным напряжением. Насильственные методы работы сотрудников военкоматов провоцируют скандалы и протесты. Мужчины призывного возраста активно пытаются избежать отправки на фронт: они покидают страну, поджигают здания военкоматов и стараются не появляться на улицах.

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