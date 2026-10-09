В Кремле заявили о готовности принять американских переговорщиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера всегда рады видеть в Москве, и глава государства Владимир Путин всегда готов с ними встречаться.

По словам Пескова, в настоящее время Уиткофф и Кушнер проводят в США контакты с украинской стороной. Он отметил, что, судя по имеющейся информации, существуют некие комплексные планы и идеи по урегулированию.

Если эти предложения действительно будут обсуждаться в Майами и американские переговорщики решат поделиться ими в Москве, то их, как подчеркнул представитель Кремля, будут рады видеть.

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