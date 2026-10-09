В Литве рассказали, что будет во время председательства страны в ЕС

Глава литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Будрис перечислил направления, на которых Вильнюс сосредоточится во время председательства в Европейском союзе. Ключевыми темами станут продвижение блока на восток, а также усиление обороны и безопасности. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Будрис раскрыл подробности. Он назвал внешнюю безопасность Евросоюза, различные оборонные инициативы и их укрепление. Кроме того, речь идёт о расширении ЕС — не только за счёт Украины и Молдавии, но и стран Западных Балкан. По его словам, это завершение европейского геополитического проекта.

Отдельно министр затронул защиту границ и внутреннего рынка труда от мигрантов. Для литовского правительства эта сфера остаётся крайне чувствительной. Будрис также подчеркнул стремление добиться доступных цен на энергоносители и промышленное сырьё. По его мнению, это необходимо для экономической безопасности и сохранения конкурентоспособности.

Литва возглавит Совет Европейского союза с 1 января 2027 года. Она сменит на этом посту Ирландию, а через полгода передаст председательство Греции.

Сейчас работой Совета ЕС руководит Ирландия. Её мандат длится 6 месяцев — с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

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