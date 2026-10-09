В МИД РФ рассказали о роли Starlink в организации уличных беспорядков

Исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Акульчев заявил, что западные страны используют системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других государствах.

По его словам, такие случаи уже фиксировались в Иране и Венесуэле. Об этом дипломат сказал на II Глобальном цифровом форуме.

В частности, Акульчев уточнил, что использование Starlink для организации протестов было зафиксировано в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году. Заявление прозвучало в ходе панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

Напомним, II Глобальный цифровой форум проходит с 8 по 10 октября.

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