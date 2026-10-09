В МИД России заявили о цифровом колониализме Запада

Исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Акульчев, выступая на II Глобальном цифровом форуме, заявил, что западные страны применяют кибертехнологии в наступательных целях для решения своих военно-политических задач.

По словам дипломата, если раньше некоторые государства действовали в этой сфере скрытно, то теперь применение наступательных киберпотенциалов не прячется, а закреплено в доктринальных документах западных стран. Акульчев сказал об этом в ходе панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

Кроме того, представитель МИД отметил, что сегодня мир столкнулся с новой формой колониализма — цифровой. Западные государства, по его словам, не делятся кибертехнологиями с развивающимися странами и препятствуют развитию их суверенных цифровых потенциалов.

Напомним, II Глобальный цифровой форум проходит с 8 по 10 октября.

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