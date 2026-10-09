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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 736

В МИД Йемена высказались о ситуации с хуситами

Глава МИД Йемена аз-Зуба: хуситы и Иран «проиграли свою ставку»

Глава МИД Йемена аз-Зуба: хуситы и Иран «проиграли свою ставку»
Фото: Osamah Yahya/dpa/Global look press

Министр иностранных дел Йемена Афрах аз-Зуба заявила, что Иран и поддерживаемые им хуситы «проигралу ставку» на шантаж всего мира путем создания угроз для торговых маршрутов и глобальных поставок энергоресурсов.

Соответствующее заявление глава йеменского внешнеполитического ведомства сделала в публикации в социальной X (ранее Twitter).

В опубликованном сообщении аз-Зуба указала, что йеменский суверенитет над его берегами и островами, а также стратегически важным морским коридором теперь консолидирован.

Министр утверждает, что это позволяет усилить безопасность и стабильность соседей по Персидскому заливу и арабским странам на фоне того, как правительственные силы «освобождают» Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим. 

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Автор:
Иран Йемен
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня