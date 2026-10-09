В МИД Йемена высказались о ситуации с хуситами

Министр иностранных дел Йемена Афрах аз-Зуба заявила, что Иран и поддерживаемые им хуситы «проигралу ставку» на шантаж всего мира путем создания угроз для торговых маршрутов и глобальных поставок энергоресурсов.

Соответствующее заявление глава йеменского внешнеполитического ведомства сделала в публикации в социальной X (ранее Twitter).

В опубликованном сообщении аз-Зуба указала, что йеменский суверенитет над его берегами и островами, а также стратегически важным морским коридором теперь консолидирован.

Министр утверждает, что это позволяет усилить безопасность и стабильность соседей по Персидскому заливу и арабским странам на фоне того, как правительственные силы «освобождают» Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим.