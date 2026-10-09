В НАТО объяснили, почему России не стоит опасаться маневров Steadfast Noon

НАТО намерено убедить Россию в том, что предстоящие учения ядерных сил Steadfast Noon не направлены против Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на директора альянса по вопросам ядерной политики Нассиму Барроуз.

По словам Барроуз, маневры проводятся ежегодно и не должны вызывать опасений ни у России, ни у других государств. Учения запланированы в Италии на период с 13 по 23 октября.

В НАТО заявляют, что основная задача Steadfast Noon — поддержание боеготовности и отработка процедур ядерного сдерживания и обороны. Маневры проходят на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях альянса с Москвой.

При этом планы НАТО вызвали вопросы и внутри Италии. Депутат оппозиционной партии «Альянс зеленых и левых» Анджело Бонелли обратился к министру обороны Гуидо Крозетто с требованием объяснить, почему парламент не получил уведомления о проведении международных учений.

По утверждению Бонелли, программа маневров предусматривает имитацию применения американского ядерного оружия, размещенного в Европе.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, комментируя крупнейшие командно-штабные учения НАТО в 2026 году, заявил, что действия альянса, по его оценке, повышают риск прямого военного столкновения в Европе.

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