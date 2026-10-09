В Нижегородской области при отражении атаки беспилотника погиб военный

В Нижегородской области погиб военнослужащий отряда «БАРС‑НН» (боевой армейский резерв страны) — он участвовал в отражении атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, ночью силы Минобороны РФ, Росгвардии и отряда «Барс‑НН» успешно отразили атаку беспилотников. Обломки упали с минимальным ущербом для инфраструктуры, гражданские лица не пострадали. Однако этот день стал трагическим из‑за гибели бойца при исполнении служебного долга.

У погибшего остались жена и двое сыновей. Губернатор заверил, что власти поддерживают связь с семьёй и обязательно окажут ей всю необходимую помощь и поддержку, а самому военнослужащему — должные почести.

Глеб Никитин также выразил благодарность отряду «Барс‑НН», подчеркнув, что это первая тяжёлая утрата среди его бойцов. Он отметил важность вклада нижегородцев, которые добровольно несут боевое дежурство и защищают небо региона. «Низкий поклон павшему герою и всем его товарищам», — написал губернатор.