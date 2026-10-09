В одной из стран Южной Азии отказались помогать иранским кораблям у ее берегов

Правительство Шри-Ланки заявило, что у страны нет планов по предоставлению помощи 19 иранским кораблям, которые стоят на якоре в международных водах рядом с территорией страны.
Представитель Министерства иностранных дел Шри-Ланки Тушара Родриго, слова которого приводит агентство Associated Press (AP), заявил, что страна ставит свои национальные интересы в приоритет.
Родриго подчеркнул, что у компаний поставщиков есть понимание о перспективе вторичных санкций от Вашингтона.
Представитель МИД Шри-Ланки добавил, что суда находятся в 44 километрах от побережья страны, и они сообщали о дефиците, еды, воды и топлива.