В ООН прокомментировали новые переговоры по Украине

Организация Объединённых Наций приветствует любые переговоры, которые могут привести к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передаёт агентство Reuters. По его словам, в международной организации позитивно воспринимают продолжение дипломатического процесса, направленного на завершение конфликта.

«Разумеется, мы приветствуем любое продолжение дипломатического процесса, которое приведёт к завершению конфликта на Украине», — отметил представитель ООН. Тем самым организация подтвердила свою готовность поддерживать любые усилия, способствующие мирному урегулированию, независимо от того, кто выступает их инициатором.

Заявление Дюжаррика прозвучало на фоне активизации контактов между сторонами. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что спецпосланников американского лидера Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера будут рады видеть в Москве по итогам их переговоров с украинской делегацией в Соединённых Штатах. Это свидетельствует о том, что дипломатический трек вновь оживился, а посредническая роль Вашингтона в той или иной форме сохраняется.

При этом конкретные результаты и сроки возможных встреч пока не обозначены, а сама перспектива урегулирования остаётся предметом сложных и многосторонних переговоров.

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