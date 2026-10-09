В посольстве РФ прокомментировали учения НАТО в Европе

Посольство России в Бельгии в пятницу заявило, что предстоящие ядерные учения НАТО не помогают снизить напряжённость в Европе — даже с учётом заверений представителей альянса об отсутствии угрозы для Москвы.

В комментарии, размещённом в Telegram‑канале дипмиссии, подчёркивается: «Эти учения в условиях, когда НАТО позиционирует нашу страну как главную угрозу безопасности, не способствуют снижению напряжённости на континенте и являются частью ядерной политики альянса, негативное отношение Москвы к которой хорошо известно».

При этом в посольстве отметили, что принимают к сведению заявления натовских чиновников о регулярном характере манёвров и об их ненаправленности против России.

Напомним, ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon пройдут в Италии с 13 октября; в них примут участие 17 государств — членов НАТО.