В правительстве Йемена жестко высказались об атаках хуситов на аэропорты

Министерство иностранных дел международно признанного правительства Йемена выразило полную солидарность с Саудовской Аравией после атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов по Международному аэропорту Короля Халида, в результате которых были убиты три человека.

Соответствующее заявление йеменского внешнеполитического ведомства приводит катарский телеканал Al Jazeera.

В своем заявлении в МИД Йемена поддержали любые меры, которые королевство может принять для защиты своей безопасности, суверенитета и граждан. Там подчеркнули, что выбор аэропортов в качестве цели для ударов наглядно показывает подход террористической группировки, которая без сомнений готова терроризировать невинных людей и наносить ущерб жизненно важным объектам.

Представители министерства добавили, что расширение масштаба этих атак не остановит йеменцев в стремлении восстановить свое государство и не обеспечит выход из кризиса для проекта государственного переворота хуситов.