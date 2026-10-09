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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 1052

В правительстве Йемена жестко высказались об атаках хуситов на аэропорты

Правительство Йемена: атаками на аэропорты хуситы “терроризируют невинных”

Правительство Йемена: атаками на аэропорты хуситы “терроризируют невинных”
Фото: Osamah Yahya/dpa/Global look press

Министерство иностранных дел международно признанного правительства Йемена выразило полную солидарность с Саудовской Аравией после атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов по Международному аэропорту Короля Халида, в результате которых были убиты три человека.

Соответствующее заявление йеменского внешнеполитического ведомства приводит катарский телеканал Al Jazeera.

В своем заявлении в МИД Йемена поддержали любые меры, которые королевство может принять для защиты своей безопасности, суверенитета и граждан. Там подчеркнули, что выбор аэропортов в качестве цели для ударов наглядно показывает подход террористической группировки, которая без сомнений готова терроризировать невинных людей и наносить ущерб жизненно важным объектам.

Представители министерства добавили, что расширение масштаба этих атак не остановит йеменцев в стремлении восстановить свое государство и не обеспечит выход из кризиса для проекта государственного переворота хуситов.

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Автор:
Иран Саудовская Аравия Йемен
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня