Член Верховной рады Анна Скороход выступила с утверждением, что украинская армия в сентябре 2026 года атаковала Сочи, хотя военных объектов в этом городе не имелось.

В разговоре с украинским видеоавтором Юрием Лисовским парламентарий сказала, что силы Украины, по её версии, не наносят удары по гражданским объектам. Тем не менее она не стала отрицать, что Сочи подвергался атакам. Запись интервью размещена на YouTube-канале блогера.

Она охарактеризовала эти действия как показательные и отметила, что при них не было никакой военной задачи, поскольку соответствующих целей в Сочи нет.

9 сентября украинские силы применили беспилотные катера и атаковали объекты в прибрежной части курортной зоны Сочи.

По данным о последствиях, травмы получили 28 человек; трёх взрослых и одного ребёнка доставили в медицинские учреждения.

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