В Раде сделали неожиданное признание о работе ПВО во время ударов РФ

Украинские квартиры страдают от повреждений в результате работы противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины, сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью видеоблогеру Юрию Лисовскому.

«ПВО иногда срабатывает неточно, и когда наши силы <...> сбивают „Шахеды“ из пулемётов, обломки могут попадать в квартиры и другие объекты», — отметила она в эфире YouTube-канала.

В июне командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев заявил, что украинским военным разрешено сбивать дроны над жилыми районами, при этом за падение обломков никто не несёт ответственности.

Читайте также: Половина Киева осталась без электричества