...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 676

В РФ разработают программу изучения Каспийского моря до 2030 года

Путин: в РФ разработают программу изучения Каспийского моря до 2030 года

Путин: в РФ разработают программу изучения Каспийского моря до 2030 года
Фото: Наталия Губернаторова

Президент России Владимир Путин рассказал, что РФ разрабатывает программу изучения Каспийского моря. Она затрагивает промежуток времени до 2030 года.

Кроме того, планируется создать цифрового двойника Каспия с использованием ИИ для прогнозирования изменения уровня воды в этом море. В рамках программы проведут многочисленные исследования.

«Программа предусматривает проведение многочисленных исследований, результатами которых мы будем, безусловно, делиться со всеми системами», - поделился лидер государства Владимир Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация поддерживает инициативу руководства Таджикистана и Туркмении объявить 2028 год в Содружестве Независимых Государств годом социального развития. Соответствующее заявление глава российского государства сделал на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX 

Подписаться

Автор:

Что еще почитать