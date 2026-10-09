Путин: в РФ разработают программу изучения Каспийского моря до 2030 года

Президент России Владимир Путин рассказал, что РФ разрабатывает программу изучения Каспийского моря. Она затрагивает промежуток времени до 2030 года.

Кроме того, планируется создать цифрового двойника Каспия с использованием ИИ для прогнозирования изменения уровня воды в этом море. В рамках программы проведут многочисленные исследования.

«Программа предусматривает проведение многочисленных исследований, результатами которых мы будем, безусловно, делиться со всеми системами», - поделился лидер государства Владимир Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация поддерживает инициативу руководства Таджикистана и Туркмении объявить 2028 год в Содружестве Независимых Государств годом социального развития. Соответствующее заявление глава российского государства сделал на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

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