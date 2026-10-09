В российском регионе отразили атаку ВСУ на две действующие ТЭС

В ДНР отразили атаку ВСУ на две действующие теплоэлектростанции

В штабе обороны ДНР сообщили, что минувшей ночью удалось отразить беспилотную атаку ВСУ на ключевые энергетические объекты республики.

Под ударом оказались Старобешевская и Зуевская теплоэлектростанции, а также крупная подстанция «Чайкино» в Макеевке. Как отмечается в сообщении, пресечь атаку помогли система «Купол Донбасса», антитеррористическое подразделение регионального Управления ФСБ «Горыныч» и сводные мобильные огневые группы.

В ходе отражения налёта было сбито 15 ударных беспилотников самолётного типа — «Майя», «Анубис» и «Бородавочник».

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