В российском регионе при падении БПЛА повреждено здание детсада

В Тамбовской области из‑за падения украинского беспилотника повреждено здание детского сада в городе Рассказово. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своём канале на платформе «Макс».

По данным главы региона, средства противовоздушной обороны сбили над областью 12 БПЛА.

В результате падения одного из них в Рассказово пострадали фасад, крыша и окна здания детского сада. При этом, как подчеркнул губернатор, никто не пострадал.

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