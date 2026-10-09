Словацкий евродепутат Любош Блаха 9 октября заявил, что в перспективе Украина и её граждане могут создать серьёзную угрозу безопасности. Поводом он назвал риск распространения мафиозных структур.

Блаха объяснил, что после окончания войны всё станет ясно — по аналогии с Балканами 1990-х. Там, по его словам, собралось множество головорезов, готовых убивать. Они вернутся разочарованными, и это способно вызвать рост мафиозных структур, а также стать крупной проблемой для безопасности.

Политик также назвал Владимира Зеленского диктатором, который уже третий год удерживает власть без мандата.

По мнению Блахи, украинские политики будут делать всё, чтобы кровавая война не прекращалась, поскольку это позволяет им и дальше воровать. Он утверждал, что они только тем и занимаются, что присваивают европейские миллиарды, которые туда отправляют председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас.

Вдобавок евродепутат призвал государства Евросоюза начать диалог с Россией.

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