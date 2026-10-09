В США придумали план Б для сотни тысяч украинцев

Свыше 100 тыс. граждан Украины, которые сейчас находятся в США, способны обрести ещё 6 месяцев защиты от депортации. Если до 19 октября команда Дональда Трампа не выберет ни продления, ни отказа от программы Temporary Protected Status (TPS), статус продолжит действовать автоматически. Такой сценарий описывает Politico.

На Капитолийском холме представители обеих партий ищут обходной вариант. При бездействии Белого дома украинский TPS сам собой сохранится на 6 месяцев. В сентябре аналогичный приём применили к уроженцам Сальвадора. Людей это спасает от выдворения, однако трудоустройство и учёба в США по-прежнему остаются под вопросом.

Один из сотрудников Конгресса, участвующий в обсуждениях, разъяснил, чем вызван такой подход. Он считает, что попытка избавиться от украинцев привела бы к серьёзному политическому недовольству. Саму неясность он назвал далёкой от идеала, но предположил, что чиновники могут в итоге ничего не менять.

Демократический сенатор Джин Шахин поддерживает сохранение статуса. Однако, по её словам, при нынешнем курсе сложно понять, каким образом это можно осуществить. Запрос Politico из Белого дома переадресовали в Министерство внутренней безопасности. В ведомстве напрямую говорить о будущем статуса не захотели. Одновременно в Конгрессе движется двухпартийная инициатива о сохранении TPS для украинцев вплоть до 2029 года.

Стоит напомнить: в январе 2025-го американская сторона остановила приём заявок в рамках программы «Объединение ради Украины». В марте Reuters писал, что команда Трампа рассматривала вариант отобрать временный правовой статус у примерно 240 тыс. человек. В мае The Washington Post сообщала о намерении выслать свыше 200 тыс. украинцев. В июле Трамп говорил, что беженцам из Украины дадут находиться в Штатах, пока конфликт не будет урегулирован. А в августе ICE разослала уведомления о депортации украинцев.

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