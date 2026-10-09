В США заявили о наступлении для Украины очень тяжёлых времён

Американская сторона считает, что если противостояние сохранится, Украине предстоит крайне трудный зимний период. Такие сведения Axios получил от людей, знакомых с вопросом.

По информации издания, администрация президента США хочет добиться серьёзного сдвига в переговорном процессе до ноябрьских промежуточных выборов и до прихода холодов.

Источник Axios пояснил, что приближение зимы нервирует всех. При продолжении боевых действий холодное время года окажется очень тяжёлым. Именно поэтому Вашингтон пытается взять на себя посредническую роль между сторонами и подготовить общий проект договорённостей.

9 октября в Майами спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента США, встретятся с украинской делегацией. Они обсудят свежие инициативы и попытаются сформировать согласованную платформу по урегулированию противостояния России и Украины.

Ранее российский лидер Владимир Путин поблагодарил главу США за старания, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Путин также отметил, что уверен в искренности американского руководителя.

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