В зоне СВО авиация ВС РФ уничтожила три объекта ВСУ одной бомбой

В Херсонской области авиация ВС РФ уничтожила три объекта ВСУ одной бомбой

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. В Херсонской области наша авиация уничтожила три объекта ВСУ одной бомбой. Об этом сегодня, 9 октября, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, расчет разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» группировки войск «Днепр» обнаружил в районе Херсонского порта пункт управления дронами. Поблизости также находились склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ.

Отсюда враг запускал свои беспилотники. Координаты передали авиации. Было принято решение нанести удар планирующей бомбой ФАБ-1500. Все три объекта уничтожены.

Ранее наше издание сообщало, что в порту Николаева в Николаевской области в результате удара было поражено морское судно — сухогруз, который ранее доставил военные грузы.

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