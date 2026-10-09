Визовый барьер: США заморозили грин-карты для Microsoft и индийских IT-гигантов

Администрация США приостановила участие корпорации Microsoft, компании Adobe и ряда крупнейших индийских IT-подрядчиков (включая Infosys и Tata) в государственной программе постоянной трудовой сертификации (PERM), фактически заблокировав выдачу грин-карт для их иностранных специалистов по визам H-1B, передает телеканал Channel NewsAsia и газета The Kathmandu Post.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что IT-гиганты годами злоупотребляли программой, увольняя американских специалистов и заменяя их временными иностранными сотрудниками: в частности, Microsoft при сокращении тысяч американских рабочих мест привлекла свыше 6300 держателей виз H-1B. В Microsoft заявили, что около 80% заявок подавались на продление статуса уже работающих сотрудников, а не на новый наем.

Решение наносит чувствительный удар по десяткам тысяч квалифицированных индийских программистов, годами ожидавших постоянного вида на жительство. Параллельно регуляторы начали масштабные проверки университетских визовых квот.

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