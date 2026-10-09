Владимир Путин пригласил коллег по СНГ на саммит в России

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Содружества Независимых Государств на традиционный предновогодний неформальный саммит, который состоится в Санкт-Петербурге 21 декабря. С соответствующим предложением глава российского государства выступил на встрече руководителей стран СНГ в узком составе, сообщает ТАСС.

Обращаясь к коллегам, Путин напомнил о сложившейся доброй традиции проводить такие встречи в северной столице России в преддверии Нового года. По его словам, формат неформального общения давно стал привычным и позволяет лидерам государств обсуждать широкий круг вопросов.

Президент России подчеркнул, что декабрьская встреча в Санкт-Петербурге предоставит возможность поговорить как о текущих, так и о перспективных вопросах сотрудничества.

Приглашение прозвучало в рамках проходящего саммита СНГ, где главы государств обсуждают актуальные направления взаимодействия. Традиция предновогодних неформальных встреч в Петербурге существует уже несколько лет и воспринимается участниками как возможность подвести итоги уходящего года, наметить ориентиры на будущее и просто пообщаться в неофициальной обстановке.

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