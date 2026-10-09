Путин завершил визит в Туркмению и вылетел в Москву

Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу визита в Туркменистан, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства вылетел из международного аэропорта Туркменбаши на борту самолёта специального лётного отряда «Россия» в Москву.

«Глава государства за эти два дня принял участие сразу в двух саммитах: СНГ и Каспийском экологическом. Также он провёл две полноформатные двусторонние встречи с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом», — отметили в пресс-службе.

Президент России также провёл множество кратких международных контактов. Встречи проходили в неформальной обстановке. Рабочая программа визита полностью завершена.

Содружество Независимых Государств (СНГ) регулярно проводит саммиты для обсуждения регионального сотрудничества. Каспийский экологический саммит фокусируется на защите окружающей среды Каспийского моря.

Следующий саммит глав СНГ состоится в Бухаре с 8-9 октября 2027 года.

Читайте также в материалах:

Президенты России и Туркмении обсудили двусторонние отношения;

Путин назвал русский язык мощной силой для объединения стран СНГ.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.