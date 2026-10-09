Власти Черногории выдворят создателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука

Власти Черногории выдворят создателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Блогера признали угрозой национальной безопасности страны. Вместе со Звинчуком страну обязали покинуть его супругу Валерию и троих его коллег», — сообщает издание.

Вместе с Михаилом Звинчуком из Черногории должны уехать его жена Валерия и трое коллег. В список вошли Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко. Власти страны считают их деятельность угрозой национальной безопасности.

О задержании Михаила Звинчука в черногорском городе Рисан стало известно в пятницу, 9 октября.

В команде Telegram-канала «Рыбарь», комментируя задержание сообщили, журналисты находились на территории страны легально и официально. В планах у участников проекта была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

Михаил Звинчук ранее работал в пресс-службе Министерства обороны России. После увольнения он создал провоенный Telegram-канал «Рыбарь». Аудитория ресурса составляет около 1,5 млн подписчиков.

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