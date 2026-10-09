ВМС Британии пожаловались на ощущение присутствия флота России

Британская пресса пишет, что в последнее время всё чаще фиксируются встречи с российскими военными кораблями неподалёку от территориальных вод Соединённого Королевства, а также другие «инциденты», связанные с Россией.

Расследование The i Paper показало: только за летние месяцы этого года свыше 170 российских нефтяных судов проследовали рядом с британским побережьем. Издание констатирует, что российский флот теперь присутствует в районе Ла-Манша практически каждый день.

Как указано в публикации, такие встречи, как правило, обходятся без происшествий. Но в июне 2026 года коммандос королевской морской пехоты перехватили один из танкеров, находившийся под санкциями. Морпехи высадились на борт с вертолётов и задержали экипаж.

При этом The i Paper полагает, что «угроза» не ограничивается морскими «инцидентами». В четверг британская полиция сообщила: действующий матрос 1-го класса Королевского военно-морского флота Тедди Янг задержан по обвинению в шпионаже в пользу иностранного государства.

Предполагаемые преступления он совершал с ноября 2024 года по май 2025 года. По версии следствия, пока Янг служил в ВМФ специалистом по военной разведке, он сохранял у себя материалы об обороне и разведывательной деятельности Британии, к которым имел доступ по службе. Он готовился передать эти секретные сведения иностранному государству.

В заявлении полиции страна, в пользу которой действовал Янг, не названа, однако The Times считает, что речь идёт о России. Как стало известно BBC*, это связано с тем, что Янг перевёл сообщение на русский язык и искал интернет-портал, через который можно было бы передать информацию России.

Руководитель контртеррористического подразделения лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что обвинения чрезвычайно серьёзны и предъявлены действующему военнослужащему Министерства обороны. По её словам, это сделано, чтобы обеспечить принятие необходимых мер для снижения любых потенциальных рисков, связанных с делом.

* Доступ к сайтам BBC на территории РФ ограничен.

Британский моряк попал под суд по обвинению в шпионаже для России

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