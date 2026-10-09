Во Франции подсчитали ущерб, нанесенный протестующими школьниками

Во Франции протесты школьников привели к ущербу в 30 миллионов евро

По данным агентства Франс Пресс, ссылающегося на источники в правительстве Франции, ущерб от протестов школьников составил не менее 30 миллионов евро.

«Ущерб, нанесённый в ходе протестов старшеклассников, оценивается как минимум в 30 миллионов евро», — отмечается в публикации.

На протяжении нескольких недель старшеклассники во Франции устраивали массовые акции, выступая против перегруженного расписания, дефицита педагогов и других проблем в образовательной сфере. Отдельные выступления перерастали в беспорядки. В Париже правоохранители применяли против участников демонстраций слезоточивый газ и шумовые гранаты.

По актуальным сведениям, в ходе протестных акций задержали свыше 6,8 тысячи человек — большинство из них несовершеннолетние. К выступлениям школьников присоединились также студенты, учителя и родители.