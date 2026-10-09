Володин раскритиковал Минцифры за идею привязать цены на связь к росту тарифов ЖКХ: «Это недопустимо»

Соревнованием между связистами и коммунальщиками назвал Вячеслав Володин предложение Минцифры привязать цены на услуги операторов к росту тарифов ЖКХ. Такую позицию спикер Госдумы назвал недопустимой, а саму идею повышать цены без привязки к уровню инфляции - необоснованной.

Вячеслав Володин резко раскритиковал инициативу ведомства Максута Шадаева включать расходы на коммунальных услуги в анализ обоснованности тарифов операторов связи. Ранее глава Минцифры, комментируя идею, подчеркнул, что операторам необходимы дополнительные деньги для перехода на отечественное оборудование и модернизацию инфраструктуры. В связи с этим цены на связь могут начать ориентироваться на рост тарифов ЖКХ. Такая схема вызвала негодование в парламентских рядах.

- Депутаты Государственной думы считают такую позицию неправильной,- заявил Вячеслав Володин. - Прогнозная инфляция, по оценке Министерства экономического развития, в 2026 году составит порядка 6,8%. Любые тарифы должны быть в первую очередь обоснованы. И точно нельзя сравнивать предприятия связи с коммунальным хозяйством. Это некорректно — разные сферы, со своими особенностями, проблемами и рентабельностью.

Решение Минцифры спикер Госдумы сравнил с «соревнованием в вопросах установления тарифов между двумя отраслями» и оценил такой подход как недопустимый.

- Этот вопрос касается практически каждого жителя нашей страны. Решения в этой сфере должны быть предельно ответственными и обоснованными, - отметил Володин и добавил, что нижняя палата не поддерживает подобный подход к тарифообразованию.