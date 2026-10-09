Восемь стран мира выступили в поддержку МУС после санкций США

Министры иностранных дел восьми стран — Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Франции и Японии — выступили с совместным заявлением в поддержку Международного уголовного суда. Это произошло после того, как США ввели санкции в отношении гаагской инстанции. Текст заявления приводит агентство Reuters.

В документе отмечается, что в случае вступления ограничений в силу они окажут существенное влияние на работу суда, его преданных делу сотрудников и членов их семей. Главы МИД подчеркнули, что работники МУС ежедневно трудятся над привлечением к ответственности лиц, обвиняемых в наиболее тяжких международных преступлениях, и над поддержкой их жертв.

Напомним, ранее Минфин США объявил о введении санкций против Международного уголовного суда. Инстанция была внесена в санкционный список на основании исполнительного указа, подписанного президентом США Дональдом Трампом в феврале 2025 года. Тогда американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении США и их союзников, в том числе Израиля.

Указ позволяет применять финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС, причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников, а также против членов их семей. При этом Минфин США опубликовал лицензии, которые на время выводят из-под рестрикций некоторые операции, связанные с Международным уголовным судом.

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