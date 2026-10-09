Возникла опасность новой региональной войны из-за выхода к морю

Эритрейские войска, вторгшиеся в эфиопский регион Тиграй, подверглись атаке беспилотников правительственных войск, что повышает риск того, что возобновление внутреннего конфликта в Эфиопии может спровоцировать полномасштабную региональную войну между соседними странами.

По словам гражданских свидетелей, командира ополчения и группы мониторинга конфликта Acled, в среду военные автомобили с солдатами пересекли южную границу Эритреи в Тиграй и достигли города Адиграт, расположенного в 40 км к югу, пишет The Guardian. Затем эритрейские войска были атакованы беспилотниками правительства Эфиопии в среду вечером и в четверг утром, сообщает Acled.

Эритрея исторически враждует с Народно-освободительным фронтом Тиграя, который 23 сентября начал наступление на правительство Эфиопии, но эта прежняя враждебность была вытеснена желанием Эритреи предотвратить предполагаемый риск вторжения Эфиопии в страну, чтобы получить доступ к Красному морю.

За последние две недели ряд вооруженных группировок в Эфиопии вступили в борьбу с правительством в Тиграе и соседних регионах Амхара и Афар. Эфиопские военные отступили, и союзное ополчение "Силы мира Тиграя" 4 октября захватило региональную столицу Тиграя Мекелле после того, как силы народной самообороны покинули город.

Министр информации Эритреи Йеман Гебремескель заявил: “Мы не занимаемся опровержением голословных утверждений”. Он не стал прямо подтверждать или опровергать присутствие эритрейских войск в Эфиопии.

Министерство иностранных дел Эфиопии заявило в понедельник: "Эфиопия готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и основные национальные интересы, в то же время призывая всех региональных участников решать общие проблемы посредством конструктивного диалога, партнерства и соблюдения принципов добрососедства, а не конфронтации и подходов с нулевой суммой".

С 2020 по 2022 год тиграйские повстанцы и правительство Эфиопии вели жестокую гражданскую войну. По оценкам, погибло от 300 000 до 800 000 мирных жителей. Обе стороны и их союзники были обвинены в военных преступлениях.

Эритрея вмешалась в этот конфликт на стороне Эфиопии после сближения отношений между двумя странами в 2018 году, что принесло премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Нобелевскую премию мира за 2019 год.

Эритрея, получившая независимость от Эфиопии в 1993 году, давно враждует с Народно-освободительным фронтом Тиграя, который правил Эфиопией с 1991 по 2018 год. Две страны вели войну с 1998 по 2000 год.

В последние годы отношения между странами вновь ухудшились. Абий заявил, что Эфиопии необходим доступ к Красному морю, а государственные СМИ заявили, что у страны есть исторические права на эритрейский порт Ассаб. Американо-израильская война с Ираном, из–за которой Иран был вынужден ограничить судоходство через Ормузский пролив, еще больше повысила шансы на доступ к Красному морю.

В своем сообщении, опубликованном в понедельник, министерство иностранных дел Эфиопии заявило: “Любое серьезное обсуждение региональных морских вопросов и архитектуры безопасности должно учитывать законные интересы Эфиопии и ее прочную связь с Красным морем”.