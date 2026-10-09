«Возвращение к Анкориджу»: эксперт рассказал, чего ждать от встречи украинской делегации с Уиткоффом и Кушнером

Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией 9 октября в США и обсудят новые идеи по урегулированию конфликта, сообщает Reuters. Встреча, по данным агентства, пройдет в США, в Майами. На ней будут присутствовать представители Германии, Великобритании, Франции, ЕС и НАТО. В то же время накануне Марко Рубио назвал ситуацию вокруг Украины «стратегическим тупиком». По мнению госсекретаря США, перспектив договориться сейчас он не видит. О том, как могут развернуться события дальше, мы поговорили с политологом, профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Маратом Башировым.

— На днях в Киев приезжала делегация военных представителей 32 стран - членов НАТО — то есть Военный комитет НАТО в полном составе, — говорит профессор Марат Баширов. — Они приезжали, на мой взгляд, с одной простой целью — понять, насколько Украина сейчас способна сопротивляться, с учетом того, что европейские страны четко определили, сколько они могут выделять денег Киеву, в какие сроки и какие объемы вооружений могут дать. То есть это данность.

Как говорит политолог, военные не занимаются политикой, они являются исполнителями.

— Им, соответственно, дали ориентиры в физических объемах и в деньгах. Исходя из этого они и поехали разговаривать с руководством ВСУ. Все это достаточно широко освещалось. Кто-то пытается рассказать, что они приехали изучать опыт дроновой войны и наземных беспилотных систем, ознакомиться с образцами украинских систем ПВО, но на это существуют другие подразделения.

Поэтому, по мнению политолога, это ложная версия.

— Военные представители стран-членов НАТО приезжали четко проговорить: у них для Киева было столько-то ракет и столько-то других вооружений, и сколько они могут, что называется, на этом продержаться. Понятно, что это дефицитная история. Поэтому украинская делегация полетела в США, куда направятся также представители наиболее крупных европейских стран - спонсоров Украины.

Как говорит политолог, следующая фаза оценки будущих событий на Украине связана только с США.

— Только американцы, грубо говоря, могут дать им что-то дополнительно. То есть они поедут просить или скажут, что вот наша оценка такая-то. Американцы прекрасно понимают, что у них будут просить дать Украине вооружения и деньги. И когда госсекретарь США Марко Рубио назвал ситуацию вокруг Украины «стратегическим тупиком», он, на мой взгляд, откровенно указал всем на то, что год назад, в августе 2025-го, на саммите Россия–США в Анкоридже (штат Аляска) были достигнуты определенные договоренности относительно мирного плана на Украине.

Саммит в Анкоридже 15 августа 2025 года вызвал в Европе шок. Президент США Дональд Трамп дал понять, что территориальные уступки со стороны Украины — это обсуждаемая тема. И тут же, как напоминает профессор Марат Баширов, в Вашингтон в спешном порядке вместе с Зеленским прибыли семь европейских лидеров. (Как писала The Irish Times, это была «экстренная трансатлантическая миссия», призванная «ограничить ущерб».)

— Трамп дал понять европейским лидерам: если их не устраивает этот мирный план, США выходят из этого конфликта, и пусть они финансируют Украину сами. За деньги европейцев они готовы продавать им определенные виды вооружений, но не все. И вот прошел год. Представители европейских стран приехали с оценкой в Киев, чтобы узнать, что получилось, что не получилось, что будет в прогнозе.

И опять сейчас едут в США.

— Американцы могут сказать им примерно следующее: мы же вам год назад говорили, что давайте выходить на мирный план. А вы не согласились, взяли на себя ответственность. Сейчас вы приезжаете с просьбами и фактически указываете на то, что вы не справились. Поэтому, когда глава Белого дома Дональд Трамп говорит, что «мир ближе, чем кажется», он, на мой взгляд, дает понять, что надо возвращаться к договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. Россия согласна их реанимировать.

Когда Марко Рубио говорит о «стратегическом тупике», на взгляд политолога, он указывает на глупость европейцев, которые еще на год затянули конфликт на Украине.

— Когда госсекретарь США Марко Рубио говорит об эскалации, на мой взгляд, он не имеет в виду эскалацию на линии боевого соприкосновения, а держит в уме тактику России, связанную с ударами по энергосистемам Украины, логистическим маршрутам, дата-центрам, разрушением систем жизнеобеспечения, вытеснением центров управления из Киева на запад Украины. Это как раз разрушение тыловой части. А, как известно, фронт без тыла держаться не может.

Как говорит профессор, логично, что после этой встречи в Вашингтоне спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.

— Полетят, чтобы рассказать об услышанном, получить от нас подтверждение о поддержке договоренностей, достигнутых в Анкоридже, или что требуется какая-то корректировка, как говорится, исходя из реалий. В конечном итоге, я думаю, что Зеленский, конечно, ни на какие переговоры не пойдет. Переговоры возможны только после того, как будут выполнены наши требования. Их озвучил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. Наши требования могут быть расширены, что, в общем-то, логично.

По мнению нашего собеседника, реальный выход на какие-то договоренности возможен весной.