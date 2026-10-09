Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 9 октября, стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Кияница в Сумской области.

Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль на населенным пунктом Кияница в Сумской области», - рассказали представители оборонного ведомства.

Ранее наше издание сообщало, что в зоне СВО авиация ВС РФ уничтожила три объекта ВСУ одной бомбой. Речь идет о Херсонской области.

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